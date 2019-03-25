Первый тур: социологи посчитали разрыв между лидерами президентского рейтинга за неделю до выборов / Фото: Полтавщина

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Ракурс

Накануне первого тура выборов президента Украины электоральные настроения населения относительно кандидатов на пост главы государства обнародовали социологи Киевского международного института социологии.

Согласно рейтингу, если бы выборы президента проходили во второй половине марта, то 19,5% респондентов проголосовали бы за Владимира Зеленского, 10,3% - за Петра Порошенко, 7,6% - за Юлию Тимошенко, 6,3% - за Юрия Бойко, 4,2% - за Анатолия Гриценко. На момент опроса 24,7% респондентов не определились со своим выбором.

В то же время, среди украинцев, которые уже окончательно определились за кого голосовать, 32,1% отдали бы свой голос за Зеленского, 17,1% - за Порошенко, 12,5% - за Тимошенко. Экс-регионала Бойко поддерживают 10,4% опрошенных, а Гриценко — 6,9%.

Также респонденты считают, что самые высокие шансы стать следующим президентом Украины есть у Зеленского (22,6%), Порошенко (16,5%) и Тимошенко (12,1%).

В то же время лидером антирейтинга среди всех кандидатов в президенты продолжает оставаться Порошенко — его категорически не поддерживают 44,6% избирателей. Антирейтинг Юлии Тимошенко составляет 20,1%, а Зеленского — 10,9%.

Соцопрос КМИС проводился в период с 14 по 22 марта, в нем приняли участие 2004 респондентов из 126 населенных пунктов во всех областях Украины (за исключением Крыма). Социологи уверяют, что статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, ранее КМИС сообщал, что если бы выборы президента Украины проходили в середине февраля, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет в первом туре 14,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 9,6% — за Петра Порошенко, 7,4% — за Юлию Тимошенко,