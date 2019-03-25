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Перший тур: соціологи порахували розрив між лідерами президентського рейтингу за тиждень до виборів / Фото: Полтавщина

Перший тур: соціологи порахували розрив між лідерами президентського рейтингу за тиждень до виборів (ІНФОГРАФІКА)

25 бер 2019, 12:00
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Напередодні першого туру виборів президента України електоральні настрої населення щодо кандидатів на пост глави держави оприлюднили соціологи Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з рейтингом, якби вибори президента відбувалися в другій половині березня, то 19,5% респондентів проголосували би за Володимира Зеленського, 10,3% — за Петра Порошенка, 7,6% — за Юлію Тимошенко, 6,3% — за Юрія Бойка, 4,2% — за Анатолія Гриценка. На момент опитування 24,7% респондентів не визначилися зі своїм вибором.

Перший тур виборів: соціологи оприлюднили новий президентський рейтинг / Фото: КМІС

Перший тур виборів: соціологи оприлюднили новий президентський рейтинг / Фото: КМІС

Водночас, серед тих українців, які вже остаточно визначилися за кого голосуватимуть, 32,1% віддали би свій голос за Зеленського, 17,1% — за Порошенка, 12,5% — за Тимошенко. Екс-регіонала Бойка підтримують 10,4% опитаних, а Гриценка — 6,9%.

Перший тур виборів: соціологи оприлюднили новий президентський рейтинг / Фото: КМІС

Також, респонденти вважають, що найвищі шанси стати наступним президентом України мають Зеленський (22,6%), Порошенко (16,5%) та Тимошенко (12,1%).

Перший тур виборів: соціологи оприлюднили новий президентський рейтинг / Фото: КМІС

Водночас лідером антирейтингу серед усіх кандидатів у президенти продовжує залишатися Порошенко — його не підтримують 44,6% виборців. Антирейтинг Юлії Тимошенко становить 20,1%, а Зеленського — 10,9%.

Перший тур виборів: соціологи оприлюднили новий президентський рейтинг / Фото: КМІС

Соцопитування КМІС проводилося у період з 14 по 22 березня, у ньому взяли участь 2004 респондентів із 126 населених пунктів в усіх областях України (окрім Криму). Соціологи запевняють, що статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, раніше КМІС повідомляв, що якби вибори президента України відбувалися в середині лютого, то з усіх громадян України віком від 18 років у першому турі 14,1% проголосували би за Володимира Зеленського, 9,6% — за Петра Порошенка, 7,4% — за Юлію Тимошенко.

Джерело: Ракурс


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