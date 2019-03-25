Смертоносный пожар в Кемерово: совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше

Совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» задержан в Польше. Фото: Cyprus Inform

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Совладельца сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского задержали в Польше.

Российские правоохранители подозревают Вишневского в даче взятки размером 7 млн руб. в 2013 — 2014 годах начальнику инспекции строительного надзора Кемеровской области, сообщает «РБК-Украина».

На данный момент решается вопрос об экстрадиции Вишневского на территорию Российской Федерации.

Отмечается, что в России Вишневский был заочно арестован еще в прошлом году, после чего его объявили в международный розыск.

Напомним, в конце марта 2018 года в российском Кемерово сгорел торговый центр «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, 13 из которых дети. После пожара была проведена проверка здания, выявлены многочисленные нарушения строительных норм и пренебрежение правилами пожарной безопасности.