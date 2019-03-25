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Співвласника «Зимової вишні» затримано у Польщі. Фото: Cyprus Inform

Смертоносна пожежа у Кемерово: співвласника «Зимової вишні» затримано у Польщі

25 бер 2019, 11:58
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Співвласника згорілого кемеровського торговельного центру «Зимова вишня», де загинули 40 дітей, В’ячеслава Вишневського затримали у Польщі.

Російські правоохоронці підозрюють Вишневського у дачі хабара в 7 млн ​​руб. начальнику інспекції будівельного нагляду Кемеровської області в 2013—2014 роках, повідомляє сьогодні прес-центр Слідчого комітету РФ.

На даний момент вирішується питання про екстрадицію Вишневського на територію Росії. Його заочно заарештував російський суд ще минулого року, після чого підозрюваного оголосили у міжнародний розшук.

Також у СК РФ сьогодні повідомили про завершення розслідування в одній із кримінальних справ про пожежу в ТЦ «Зимова вишня» в Кемерово.

Серед обвинувачуваних семеро осіб, яким закидають надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, порушення вимог пожежної безпеки і службову недбалість, що спричинили смерть двох і більше осіб.

Нагадаємо, наприкінці березня 2018 року в російському місті Кемерово згорів торговельний центр «Зимова вишня». Внаслідок пожежі загинули 64 людини, серед яких 40 дітей. Після пожежі було проведено перевірку будівлі та виявлено численні порушення будівельних норм і нехтування правилами пожежної безпеки.


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