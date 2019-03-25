Погода в Україні 26 березня: по всій країні пройдуть дощі та мокрий сніг. Фото: Ukranews

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Погода в Україні 26 березня буде дощовою і холодною по всій території країни. У деяких областях можливий мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 26 березня очікується дощова, але вночі можливий дощ з мокрим снігом. Температура вночі 1−3 ° тепла, вдень 6−8 ° вище нуля.

У Львові вдень буде дощ, вночі пройде мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3 ° тепла, вдень 4−6 ° вище нуля.

В Одесі синоптики обіцяють дощ, який буде йти всю ніч і день. Температура повітря — від 2 ° до 4 ° тепла вночі та від 8 ° до 10 ° вище нуля вдень.

У Дніпрі прогнозується дощ 26 березня. Вночі температура становитиме 2−4 ° тепла, а вдень повітря прогріється до 9−11 ° вище нуля.

У Харкові завтра погода буде з опадами: дощ, що переходить у зливу. Синоптики прогнозують від 2 ° до 4 ° тепла вночі і 6−8 ° вище нуля вдень.

У Карпатах вдень буде невеликий дощ, а вночі — мокрий сніг. Стовпчики термометрів сягнуть позначки 10 ° тепла вдень, а вночі покажуть 2−4 ° вище нуля.

Метеорологи прогнозують на завтра, 26 березня, невеликі магнітні хвилювання протягом доби, а вночі можлива слабка магнітна буря.

Раніше повідомлялося, що магнітні бурі накриють Україну наприкінці місяця.