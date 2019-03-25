На Закарпатті зацвіли мигдаль, абрикоси і кизил

https://racurs.ua/ua/n119863-na-zakarpatti-zacvily-mygdal-abrykosy-i-kyzyl-foto.html

Ракурс

У Закарпатській області вже почали квітнути деякі плодові дерева — абрикоси, мигдаль і кизил. М’який клімат сприяє тому, що овочі та фрукти у регіоні завжди з’являються скоріше, ніж в інших областях України.

Фотографії дерев, які рясніють білими квітами, розміщують у соціальних мережах жителі закарпатських сіл та містечок, зокрема Виноградівського та Берегівського районів.

«Все залежить від погоди. Плоди цих дерев можна буде скуштувати вже у червні-липні», — прокоментувала свої фото відомий на Закарпатті садовод Наталія Мартишинець.

Вона вирощує екзотичні дерева та виноград на Чорній горі і також виклала у Фейсбук фото квітучих дерев зі своєї ділянки. Мартишинець, зокрема, вирощує й дикий чорногорський мигдаль, який також зацвів у ці дні.

«Закарпаття, Виноградів, Чорна гора: зацвіли абрикоси. Кизил і миндаль цвітуть уже тиждень» — прокоментувала жінка фото.

Тим часом на 26 березня синоптики пообіцяли дощову і холодну погоду по всій території країни. У деяких областях можливий мокрий сніг. Наприклад, у Києві очікується дощ, а вночі можливий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень 6−8° вище нуля.