Ракурсhttps://racurs.ua/
На Закарпатті зацвіли мигдаль, абрикоси і кизил
На Закарпатті зацвіли мигдаль, абрикоси і кизил (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n119863-na-zakarpatti-zacvily-mygdal-abrykosy-i-kyzyl-foto.htmlРакурс
У Закарпатській області вже почали квітнути деякі плодові дерева — абрикоси, мигдаль і кизил. М’який клімат сприяє тому, що овочі та фрукти у регіоні завжди з’являються скоріше, ніж в інших областях України.
Фотографії дерев, які рясніють білими квітами, розміщують у соціальних мережах жителі закарпатських сіл та містечок, зокрема Виноградівського та Берегівського районів.
«Все залежить від погоди. Плоди цих дерев можна буде скуштувати вже у червні-липні», — прокоментувала свої фото відомий на Закарпатті садовод Наталія Мартишинець.
Вона вирощує екзотичні дерева та виноград на Чорній горі і також виклала у Фейсбук фото квітучих дерев зі своєї ділянки. Мартишинець, зокрема, вирощує й дикий чорногорський мигдаль, який також зацвів у ці дні.
«Закарпаття, Виноградів, Чорна гора: зацвіли абрикоси. Кизил і миндаль цвітуть уже тиждень» — прокоментувала жінка фото.
Тим часом на 26 березня синоптики пообіцяли дощову і холодну погоду по всій території країни. У деяких областях можливий мокрий сніг. Наприклад, у Києві очікується дощ, а вночі можливий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень 6−8° вище нуля.
Загрузка...