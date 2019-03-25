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Политзаключенный Павел Гриб официально сообщил о голодовке, его переведут в одиночную камеру

Политзаключенный Гриб официально сообщил о голодовке, его переведут в одиночную камеру

25 мар 2019, 19:57
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Укранский политзаключенный Кремля Павел Гриб написал официальное заявление о голодовке. После этого его переведут в одиночную камеру.

Грибу 22 марта российский суд в Ростове объявил приговор — шесть лет тюрьмы. Сразу после этого он объявил голодовку, сегодня политзаключенный официально сообщил об этом российским тюремщикам, рассказал «Интерфакс» со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонида Петрашиса.

Теперь Павла осмотрит врач, его переведут в отдельную камеру. Члены Общественной наблюдательной комиссии предупредили украинца, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита.

Украинского юношу Павла Гриба в России обвиняют в якобы принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой. В Ростове парня приговорили к шести годам лишения свободы. Спецслужбы РФ похитили его в августе 2017 года в белорусском городе Гомель.

После оглашения приговора Гриб объяснил решение о голодовке отсутствием медицинской помощи и недопущением к нему украинских врачей.


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