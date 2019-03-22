Павла Гриба приговорили к шести годам лишения свободы. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n119735-prigovor-pavlu-gribu-vynes-sud-rf-ukrainec-obyavil-golodovku.html

Ракурс

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии украинца Павла Гриба, которого обвиняли в содействии терроризму.

Судья заявил, что в общем сроке лишения свободы учтут время, проведенное Грибом в следственном изоляторе. Юный политический заключенный в знак протеста против приговора объявил бессрочную голодовку. Об этом 22 марта сообщает российская «Новая газета».

Как известно, 24 августа 2017 года украинца Павла Гриба задержали во время поездки в Белоруссию. Местные силовики передали гражданина Украины сотрудникам Федеральной службы безопасности России, впоследствии Гриба перевезли на территорию РФ. Позже парень оказался в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи и прокуроры обвинили украинца в содействии террористической деятельности, его дело передали для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, впоследствии Гриба этапировали из Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судебные слушания начались в июле 2018 года, все это время подсудимый отрицает обвинения. В конце января 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что состояние здоровья Павла Гриба критическое.