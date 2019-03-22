Инцидент произошел сегодня утром, фото: TeleTrader

https://racurs.ua/n119734-v-kitae-avtomobil-vehal-v-tolpu-policiya-zastrelila-voditelya-foto.html

Ракурс

В китайском городе Цзаоян, расположенном в центральной части страны в провинции Хубэй, сегодня в 6.00 по местному времени был совершен наезд на толпу пешеходов.

Полиции, прибывшей на место инцидента, пришлось застрелить водителя. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на китайские СМИ.

По информации портала Bjnews, в результате инцидента погибли семь человек, еще семь госпитализированы, среди них есть студенты и пожилые люди. В то же время государственное телевидение Китая сообщает о шести погибших.

В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы действий злоумышленника.

Издание Thepaper. cn опубликовало кадры, которые, вероятно, показывают место инцидента после совершения наезда. Впрочем, достоверность этих фото пока не подтверждена.

Портал Bjnews также опубликовал фото, сделанное одним из свидетелей после наезда.

В последние годы в Китае произошли уже несколько таких инцидентов. Так, в китайском городе Хэнъян в сентябре 2018 года 11 человек погибли и еще 44 пострадали в результате наезда внедорожника на толпу на городской площади. Злоумышленником оказался ранее судимый за сбыт наркотиков, кражи и нападения на людей мужчина.