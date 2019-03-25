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Політв’язень Павло Гриб офіційно повідомив про голодування, його переведуть в одиночну камеру

Політв’язень Гриб офіційно повідомив про голодування, його переведуть в одиночну камеру

25 бер 2019, 19:57
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Укранський політв’язень Кремля Павло Гриб написав офіційну заяву про голодування. Після цього його переведуть в одиночну камеру.

Грибу 22 березня російський суд у Ростові оголосив вирок — шість років ув’язнення. Відразу після цього він оголосив про голодування, сьогодні політв’язень офіційно повідомив про це російським тюремникам, розповів «Інтерфакс» з посиланням на главу Громадської спостережної комісії Ростовської області Леоніда Петрашіса.

Тепер Павла огляне лікар, його переведуть в окрему камеру. Члени Громадської спостережної комісії попередили українця, що в зв’язку з голодуванням він не зможе приймати прописані йому препарати від гастриту.

Українського юнака Павла Гриба в Росії обвинувачують у нібито схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової. В Ростові хлопця засудили до шести років позбавлення волі. Спецслужби РФ викрали його у серпні 2017 року у білоруському місті Гомель.

Після оголошення вироку Гриб пояснив рішення про голодування відсутністю медичної допомоги та недопущенням до нього українських лікарів.


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