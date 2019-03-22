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Ракурс
Павел Гриб. Фото: Коммерсант

Отец Павла Гриба: Он не выживет за решеткой, единственная надежда — обмен

22 мар 2019, 12:32
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Приговор Павлу Грибу, который огласил сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, прокомментировал отец политического заключенного.

Игорь Гриб назвал приговор вполне прогнозируемым, а также сказал, что другого, оправдательного приговора они не ожидали, сообщает УНИАН.

По словам отца политзаключенного, его сын не сможет выжить за решеткой. Игорь Гриб надеется, что его сына могут обменять.

Также он отметил, что Павлу в России не оказывают медицинскую помощь. Так, на сегодняшнем заседании суда он присутствовал с очень высокой температурой и плохо себя чувствовал, однако ему не оказали никакой медицинской помощи. На все последние заседания суд вызывал скорую помощь.

Напомним, сегодня суд огласил приговор украинцу, обвиняемому в содействии терроризму. Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы. Политзаключенный объявил о голодовке.


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