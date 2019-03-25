Выборы-2019: стало известно, сколько иностранных наблюдателей будут контролировать голосование в Украине

ЦИК завершил регистрацию официальных наблюдателей на президентских выборах-2019

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 25 марта завершила регистрацию официальных наблюдателей на президентских выборах 2019 года.

ЦИК зарегистрировал 2 тыс. 344 официальных наблюдателей. Об этом пресс-служба комиссии сообщила по итогам заседания, которое состоялось 25 марта в Киеве.

В последний предусмотренный законом день Центризбирком зарегистрировал 324 человека, которые будут наблюдать за голосованием.

В частности, комиссия узаконила статус наблюдателей от Украинского конгрессового комитета Америки, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Швейцарской Конфедерации, Французской Республики, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), Европейского парламента, Королевства Норвегия, международной организации Silba — «Инициатива за диалог и демократию», Словацкой Республики, Национального демократического института международных отношений США, Международного республиканского института (МРИ), Европейской платформы за демократические выборы, Комитета «За открытую демократию».

Всего зарегистрировано 2 тыс. 344 официальных наблюдателей от 19-ти международных организаций и 17-ти иностранных государств.

Напомним, что ЦИК не зарегистрировал 24 российских граждан наблюдателями на выборах в Украине. Перед этим Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ обратилось в ЦИК с просьбой зарегистрировать граждан РФ международными наблюдателями. Но 20 марта комиссия на своем заседании отказала этой организации в регистрации россиян.