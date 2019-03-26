У голову Лейбористської партії Британії на початку березня влучили яйцем

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Британця Джона Мерфі, котрий розбив яйце об голову опозиційного лідера Джеремі Корбіна, засудили до 28-ми днів ув’язнення.

Крім того, 31-річний чоловік сплатить штраф у розмірі 115 фунтів (понад 4 тис. грн), повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Мерфі свою провину визнав.

Напад на Корбіна відбувся ввечері в неділю, 3 березня, коли він разом із дружиною та прихильниками відвідував мусульманський громадський центр у лондонському Фінсбері-парку. Мерфі затримали на місці інциденту. Британські правоохоронці зазначають, що хоча Корбін не був серйозно травмований, «Мерфі прийшов із кількома яйцями, які міг би використати, якби не був швидко затриманий».

За інформацією слідства, в момент нападу він вигукнув: «Поважай голосування», очевидно, маючи на увазі результати референдуму 2016 року щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit). За кілька днів до цього Корбін заявив, що очолювана ним Лейбористська партія може підтримати ініціативу проведення ще одного референдуму щодо Brexit.

Спочатку повідомлялося, що Мерфі кинув у Корбіна яйце, пізніше в британській поліції заявили, що він просто вдарив його яйцем по голові.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року біля Верховної Ради яйцями закидали народного депутата Олексія Гончаренка.