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В Баку горит торговый центр, пострадал пожарный. Фото: РБК

В Баку горит торговый центр, пострадал пожарный (ФОТО, ВИДЕО)

26 мар 2019, 10:23
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В Баку горит торговый центр «Диглас», расположенный в Низаминском районе города. Возгорание началось сегодня, 26 марта, утром.

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, за короткий промежуток времени огонь распространился на четыре этажа здания, сообщает Trend.

На место пожара прибыли 10 нарядов пожарных. Тушение происходит с вертолетов авиаотряда МЧС. Некоторое время была перекрыта улица Гара Гараева, на которой расположен торговый центр. На данный момент движение уже восстановлено.

В результате пожара пострадал сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации возгорания в торговом центре. Его госпитализировали с резаной раной правой руки.

На данный момент правоохранители не сообщают информацию о причинах пожара.

Пожар в торговом центре в Баку. Фото: trend.az

Пожар в торговом центре в Баку. Фото: trend.az

Пожар в торговом центре в Баку. Фото: trend.az

Пожар в торговом центре в Баку. Фото: trend.az

Пожар в торговом центре в Баку. Фото: trend.az


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