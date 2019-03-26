В Баку горит торговый центр, пострадал пожарный (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n119875-v-baku-gorit-torgovyy-centr-postradal-pojarnyy-foto-video.htmlРакурс
В Баку горит торговый центр «Диглас», расположенный в Низаминском районе города. Возгорание началось сегодня, 26 марта, утром.
Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, за короткий промежуток времени огонь распространился на четыре этажа здания, сообщает Trend.
На место пожара прибыли 10 нарядов пожарных. Тушение происходит с вертолетов авиаотряда МЧС. Некоторое время была перекрыта улица Гара Гараева, на которой расположен торговый центр. На данный момент движение уже восстановлено.
В результате пожара пострадал сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации возгорания в торговом центре. Его госпитализировали с резаной раной правой руки.
На данный момент правоохранители не сообщают информацию о причинах пожара.
Пожар в торговом центре Diqlas в поселке 8-й километр в Баку привел к уничтожению объекта. pic.twitter.com/Ns9Cls9VJf
— Дмитрий (@Dog_Lab) 26 марта 2019 г.