Вибори президента України відбудуться 31 березня, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n119885-vybory-2019-kandydaty-v-prezydenty-vje-oficiyno-vytratyly-ponad-1-2-mlrd-gryven.html

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Учасники цьогорічних виборів президента України лише офіційно витратили на передвиборчу кампанію вже 1 млрд 273 млн грн.

Більшість цих коштів — 853 млн грн витрачено на ЗМІ. Про це повідомляє Комітет виборців України (КВУ) з посилання на дані Центрвиборчкому.

В абсолютному відношенні найбільше на рекламу в ЗМІ витратив чинний президент Петро Порошенко — 251 млн грн. На другому місті за витратами — лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко (118 млн грн). На третій сходинці — кандидат від «Опозиційного блоку — Партії миру та розвитку» Олександр Вілкул (97 млн грн). Далі йдуть лідер партії «Основа» Сергій Тарута (80 млн грн), шоумен Володимир Зеленський (64 млн грн), лідер Радикальної партії Олег Ляшко (59 млн грн) та лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко (52 млн грн).

У відсотковому відношенні на рекламу в ЗМІ найбільше витратив самовисуванець Юрій Кармазін (100% усіх коштів). 89% коштів на рекламу витратив голова політичної партії «Справедливість» Валентин Наливайченко. Лідер громадського руху «Народний контроль» Дмитро Добродомов, котрий зняв свою кандидатуру на користь Гриценка, витратив на ЗМІ 88% коштів. На четвертому місці — народний депутат Олександр Вілкул (87%). П’яту сходинку посів самовисуванець Юрій Бойко — 85%.

Офіційно жодних витрат ще не здійснювали семеро кандидатів — самовисуванці Олександр Ващенко, Микола Габер, Олександр Данилюк, Роман Насіров та Руслан Ригованов, член політичної партії «Розумна сила» Олександр Соловйов, а також представник партії «Сила людей» Дмитро Гнап, котрий зняв свою кандидатуру на користь Гриценка.

У КВУ зазначають, що законодавство не встановлює жодних обмежень на розміри виборчих фондів.

«Неофіційні витрати є ще більшими. Зокрема, традиційно в звітах не відображено витрати кандидатів на зарплати для агітаторів, членів комісій та спостерігачів», — наголошує очільник КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у фінансових звітах низки кандидатів у президенти. Серед них Тимошенко, Зеленський і Бойко.