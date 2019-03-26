У фінансових звітах 17-ти кандидатів у президенти НАЗК виявило порушення. Фото: Subsidii.Net

https://racurs.ua/ua/n119880-tymoshenko-zelenskyy-i-boyko-podaly-finzvity-z-porushennyamy-nazk.html

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У фінансових звітах 17-ти кандидатів у президенти Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення.

Порушення виявили у фінансових звітах кандидатів у президенти Юрія Бойка, Олександра Вілкула, Анатолія Гриценка, Юрія Дерев’янко, Володимира Зеленського, Руслана Кошулинського, Юлії Тимошенко та інших, повідомляє сьогодні прес-служба НАЗК.

Фахівці НАЗК перевіряли фінансові звіти на відповідність порядку подання та повноту заповнення. Також перевірялася відповідність даних, вказаних у звітах, інформації, отриманої від банків. Таким чином, порушення виявили у звітах 17-ти кандидатів. Серед виявлених помилок — неповнота даних та наявність податкових боргів в осіб, які робили внески.

Агентство затвердило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів у президенти на своєму засіданні 25 березня.

Нагадаємо, 31 березня в Україні відбудуться вибори президента. На головний пост у державі претендують 39 кандидатів. Згідно з даними соціологів, до трійки лідерів входять Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.