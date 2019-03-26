Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У фінансових звітах 17-ти кандидатів у президенти НАЗК виявило порушення. Фото: Subsidii.Net

Тимошенко, Зеленський і Бойко подали фінзвіти з порушеннями — НАЗК

26 бер 2019, 11:08
999

У фінансових звітах 17-ти кандидатів у президенти Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення.

Порушення виявили у фінансових звітах кандидатів у президенти Юрія Бойка, Олександра Вілкула, Анатолія Гриценка, Юрія Дерев’янко, Володимира Зеленського, Руслана Кошулинського, Юлії Тимошенко та інших, повідомляє сьогодні прес-служба НАЗК.

Фахівці НАЗК перевіряли фінансові звіти на відповідність порядку подання та повноту заповнення. Також перевірялася відповідність даних, вказаних у звітах, інформації, отриманої від банків. Таким чином, порушення виявили у звітах 17-ти кандидатів. Серед виявлених помилок — неповнота даних та наявність податкових боргів в осіб, які робили внески.

Агентство затвердило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів у президенти на своєму засіданні 25 березня.

Нагадаємо, 31 березня в Україні відбудуться вибори президента. На головний пост у державі претендують 39 кандидатів. Згідно з даними соціологів, до трійки лідерів входять Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Європарламенті розпочалися дебати, присвячені російській окупації Криму (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У вівторок, 26 березня, в Європейському парламенті розпочалися політичні дебати, присвячені п’ятій річниці окупації Автономної Республіки Крим військами Російської Федерації

Новини України
23:13   26 бер

Кривава ДТП у Харкові: Зайцева подала апеляцію на вирок суду та змінила адвоката

Мешканка Харкова Олена Зайцева, яку суд визнав винною та засудив до 10 років позбавлення волі за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, подала апеляцію на ухвалу служителів Феміди

Юридичні новини
20:07   26 бер