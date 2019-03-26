Довжина профінансованої Пентагоном ділянки стіни на кордоні з Мексикою складе 91 км, фото: Bill Lesniewsky

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В. о. міністра оборони США Патрік Шанахан розпорядився виділити мільярд доларів на спорудження стіни на кордоні з Мексикою «для підтримки Міністерства внутрішньої безпеки, митної та прикордонної служб».

На ці кошти буде споруджено ділянку довжиною 91 км. Висота стіни складе 5,5 м. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони США.

Крім того, планується відремонтувати наявні та збудувати нові дороги, а також встановити освітлення на ділянках кордону Ель-Пасо (штат Техас) і Юма (штат Арізона).

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що загалом для спорудження стіни потрібно 8 млрд дол.

Конгрес США не підтримує виділення цією суми, тож Трамп 15 лютого оголосив в країні надзвичайний стан, щоб отримати в розпорядження відповідні кошти. 14 березня Сенат підтримав резолюцію про скасування надзвичайного стану, на котру Трамп наклав вето. Голосування за подолання цього вето заплановане на сьогодні.

Нагадаємо, вже 16 лютого на Трампа подали до суду через запровадження надзвичайного стану. Позов від імені землевласників у Техасі та екологічної групи подала група із захисту прав споживачів Public Citizen.