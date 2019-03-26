Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Довжина профінансованої Пентагоном ділянки стіни на кордоні з Мексикою складе 91 км, фото: Bill Lesniewsky

Пентагон виділив мільярд доларів на будівництво 90 км стіни на кордоні з Мексикою

26 бер 2019, 10:58
999

В. о. міністра оборони США Патрік Шанахан розпорядився виділити мільярд доларів на спорудження стіни на кордоні з Мексикою «для підтримки Міністерства внутрішньої безпеки, митної та прикордонної служб».

На ці кошти буде споруджено ділянку довжиною 91 км. Висота стіни складе 5,5 м. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони США.

Крім того, планується відремонтувати наявні та збудувати нові дороги, а також встановити освітлення на ділянках кордону Ель-Пасо (штат Техас) і Юма (штат Арізона).

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що загалом для спорудження стіни потрібно 8 млрд дол.

Конгрес США не підтримує виділення цією суми, тож Трамп 15 лютого оголосив в країні надзвичайний стан, щоб отримати в розпорядження відповідні кошти. 14 березня Сенат підтримав резолюцію про скасування надзвичайного стану, на котру Трамп наклав вето. Голосування за подолання цього вето заплановане на сьогодні.

Нагадаємо, вже 16 лютого на Трампа подали до суду через запровадження надзвичайного стану. Позов від імені землевласників у Техасі та екологічної групи подала група із захисту прав споживачів Public Citizen.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Європарламенті розпочалися дебати, присвячені російській окупації Криму (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У вівторок, 26 березня, в Європейському парламенті розпочалися політичні дебати, присвячені п’ятій річниці окупації Автономної Республіки Крим військами Російської Федерації

Новини України
23:13   26 бер

Кривава ДТП у Харкові: Зайцева подала апеляцію на вирок суду та змінила адвоката

Мешканка Харкова Олена Зайцева, яку суд визнав винною та засудив до 10 років позбавлення волі за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, подала апеляцію на ухвалу служителів Феміди

Юридичні новини
20:07   26 бер