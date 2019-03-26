Длина профинансированного Пентагоном участка стены на границе с Мексикой составит 91 км, фото: Bill Lesniewsky

https://racurs.ua/n119879-pentagon-vydelil-milliard-dollarov-na-stroitelstvo-bolee-90-km-steny-na-granice-s-meksikoy.html

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И. о. министра обороны США Патрик Шанахан распорядился выделить миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой «для поддержки Министерства внутренней безопасности, таможенной и пограничной служб».

На эти средства будет построен участок длиной 91 км. Высота стены составит 5,5 м. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Кроме того, планируется отремонтировать имеющиеся и построить новые дороги, а также установить освещение на участках границы Эль-Пасо (штат Техас) и Юма (штат Аризона).

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что в целом для сооружения стены нужно 8 млрд долл.

Конгресс США не поддерживает выделение этой суммы, поэтому Трамп 15 февраля объявил в стране чрезвычайное положение, чтобы получить в распоряжение соответствующие средства. 14 марта Сенат поддержал резолюцию об отмене чрезвычайного положения, которое Трамп наложил вето. Голосование за преодоление этого вето запланировано на сегодня.

Напомним, уже 16 февраля на Трампа подали в суд из-за введения чрезвычайного положения. Иск от имени землевладельцев в Техасе и экологической группы подала группа по защите прав потребителей Public Citizen.