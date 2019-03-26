Тимошенко, Зеленский и Бойко подали финотчеты с нарушениями – НАПК. Фото: Subsidii.Net

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Ракурс

В финансовых отчетах 17-ти кандидатов в президенты Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения.

Нарушения обнаружили в финансовых отчетах кандидатов в президенты Юрия Бойко, Александра Вилкула, Анатолия Гриценко, Юрия Деревянко, Владимира Зеленского, Руслана Кошулинского, Юлии Тимошенко и прочих, сообщает сегодня пресс-служба НАПК.

Специалисты НАПК проверяли финансовые отчеты на соответствие порядку их представления и полноту заполнения. Также проверялось соответствие данных, указанных в отчетах, информации, полученной от банков. Таким образом, нарушения обнаружили в отчетах 17-ти кандидатов. Среди выявленных ошибок — неполнота данных и наличие налоговых долгов у лиц, которые делали взносы.

Агентство утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов в президенты на своем заседании 25 марта.

Напомним, 31 марта в Украине состоятся выборы президента. На главный пост в государстве претендуют 39 кандидатов. Согласно данным социологов, в тройку лидеров входят Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.