Кандидаты в президенты Украины — 2019: сбитые летчики

Кандидаты в президенты Украины 2019. Инна Богословская, Юрий Бойко, Виктор Бондарь, Александр Вилкул, Юрий Кармазин

https://racurs.ua/2305-kandidaty-v-prezidenty-ukrainy-2019-sbitye-letchiki.html

Ракурс

«Ракурс» продолжает знакомить читателей с предвыборными программами кандидатов в президенты Украины. Ранее мы уже рассмотрели группы так называемых либералов, темных лошадок, дискотеки 90-х, жирных котов и натуралистов. Настал черед «сбитых летчиков».

Такое деление кандидатов в президенты на группы довольно условно. В принципе, под определение «сбитый летчик» может легко попасть половина (если не больше) обширного кандидатника. Но когда смотришь на этих пятерых, то первое, что приходит в голову, — фразы вроде «поезд ушел», «вспомнила баба, как девкой была» и даже почему-то «тю-тю, Гриня».

И дело не в возрасте: все они в расцвете сил, а некоторые — так даже и молоды, они богаты и успешны. Просто система взглядов этих кандидатов, их агитационные приемы и ухватки настолько четко обозначают прошлое, что даже удивительно, как это они в своих программах еще пишут о каком-то «будущем Украины»?

Инна Богословская: тоже с косой

Кандидат Богословская всего на три с половиной месяца старше другого кандидата — Юлии Тимошенко. Эти две дамы, превратившие длинные волосы в часть личного бренда, сильно друг друга не любят, хотя многие скажут честно: обое рябое. Но до блондинки мы еще доберемся, а пока займемся брюнеткой.

Инне Богословской 58 лет, родом из Харькова, там же, в престижном Харьковском юридическом институте (ныне Юридическая академия им. Ярослава Мудрого) получила образование. Доктор юридических наук. Богословская — одна из пионеров частного юридического бизнеса, фирма, созданная ею в 1991 году, специализировалась на хозяйственном праве. И надо отдать должное: талантливого молодого юриста сразу заметили серьезные люди. Чуть позже в Харькове была создана аудиторская фирма, а уже в Киеве — консалтинговая. Примерно в то же время ее бизнес-партнером стал видный член СДПУ(о) Владимир Шепетин, второе лицо в партии после Виктора Медведчука.

Вообще складывается впечатление, что у Инны Богословской две биографии — одна официальная, прямая и ясная, вторая — запутанная, как приключенческий роман, полная мрачных тайн и загадок. Если пересказывать вторую (разумеется, со ссылками на источники), то она и места займет примерно столько же, сколько роман. Поэтому ограничимся официальной версией, тоже настолько богатой, что поневоле придется выхватывать из нее только отдельные моменты.

Итак, Богословская эффектно зашла в политику, выиграв в 1998 году парламентские выборы. Была одним из лиц политического проекта Виктора Пинчука «Озимое поколение», в 2003 году создала общественное объединение «Вече Украины» (тоже проект Пинчука), от которого сегодня и баллотируется в президенты. В 2007 году она связала свою политическую судьбу с Партией регионов, войдя в состав их фракции как беспартийная. В 2008-м стала членом президиума политсовета Партии регионов, но в 2009-м была исключена из фракции, а в 2010-м — восстановлена.

На парламентских выборах 2012 года Богословская снова прошла в Раду по списку Партии регионов. Тогда она была своего рода презентационным лицом партии на различных политических ток-шоу и часто оказывалась в центре громких и увлекательных скандалов. Самым, пожалуй, известным стал тот, когда политический оппонент Богословской Олег Ляшко обозвал ее в эфире «Шустер Live» ведьмой.

После избиения активистов на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года Инна Богословская первой вышла из фракции Партии регионов, а в 2014-м даже зарисовалась в качестве одного из организаторов сноса памятника Ленину в Харькове. Однако в своей «прошлой жизни» (политической, само собой) она успела сделать столько пророссийских заявлений и действий (например, проголосовала за соглашение о продлении пребывания флота РФ на территории Украины), что как-то непросто поверить в ее нынешний патриотизм.

А теперь все-таки пару слов о программе, которая по сравнению с биографией кандидата выглядит бледновато. Итак, что там? Прямое народовластие, ликвидация олигархических партий (пишет это человек, который был политическим партнером олигархов). Территориальная целостность. Снижение налогов. Из занятного — рента для всех граждан Украины за пользование землей, недрами и полезными ископаемыми: тут кандидат соблазняет плебс извечной мечтой о халяве — сильный ход, ничего не скажешь. Ну а если добавить беспроцентные кредиты на образование и медицинские услуги и списание задолженности по валютным кредитам, то ждет нас полный социальный рай. Ну и там бесплатная страховая медицина, инвестиции в культуру…

И еще о правосудии, с которым у нас в стране, будем говорить откровенно, уже который год происходит черт знает что. Богословская предлагает выборных мировых судей, отменить неприкосновенность судей (весьма спорно), отмену судебного сбора с тех, кто обращается в суд по поводу нарушения своих прав.

И да, коррупция! Как же без коррупции, особенно политической? «Современные украинские политические партии… являются источником тотальной коррупции в государстве». Кандидат Богословская предлагает принять новый закон о политических партиях, предполагающий реальное членство и прозрачное финансирование. А политическую рекламу — запретить! Ну-ну...

Кстати об олигархах: согласно разным источникам, в начале 2000-х Инна Богословская обслуживала в качестве юриста интересы газового клана Фирташа-Бойко, поэтому мы плавно переходим к следующему кандидату.

Юрий Бойко: еще один голубь мира

Кандидату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» 60 лет, родом он из Горловки. Учился в Москве, химик-технолог (по второму образованию — инженер-экономист). В родном регионе проработал 20 лет, сначала на Рубежанском химзаводе, который производил взрывчатку (достойная карьера — от мастера до директора), потом возглавлял правление ОАО «Лисичанскнефтеоргсинтез».

А потом кандидат перебирается в Киев и карьера его стремительно идет на взлет: генеральный директор «Укрзвзрывпрома», председатель правления «Укртатнафты», глава правления НАК «Нафтогаз Украины» (2002‒2005) и одновременно — госсекретарь Министерства топлива и энергетики, а потом и замминистра.

Параллельно начинается и сразу круто идет в гору политическая карьера Юрия Бойко. Сначала он вошел в «Трудовую Украину» Сергея Тигипко, потом был избран председателем Республиканской партии Украины, которая на парламентских выборах 2006 года вошла в состав блока «Не так» и… провалилась. Но тогда же, в 2006-м, Виктор Янукович стал премьер-министром при президенте Ющенко (одно из самых страшных разочарований Майдана-2004), а Юрий Бойко был назначен министром топлива и энергетики.

На следующий год Бойко, закономерно пришедший в Партию регионов, проходит в парламент и оставляет министерский пост. Но не навсегда: в 2010-м он снова министр топлива и энергетики, но уже в кабинете Азарова при президенте Януковиче. К тому же времени относится коррупционный скандал с так называемыми вышками Бойко, когда буровое оборудование было закуплено для Украины не у производителя, а у посредника, и разница составила сущий пустяк — какие-то 150 млн. Но это ничего: с конца декабря 2012 года Юрий Бойко становится вице-премьером…

…А в 2014 году регистрируется кандидатом в президенты и на досрочных парламентских выборах идет номером первым в списке партии «Оппозиционный блок», родной дочери Партии регионов (напомним, дело о запрете ПР окончательно спустили на тормозах год назад).

Одним словом, Юрий Бойко — настоящий последовательный регионал, который даже не пытается камуфлироваться, что и неплохо — по крайней мере, не нужно выявлять двойное дно, все и так предельно ясно. Кстати, на шестом году войны он по-прежнему не считает Россию страной-агрессором, а программа его называется «План мирного развития для Украины».

Программа кандидата короткая: он знает, как остановить боевые действия на востоке, возродить экономику, установить социальную справедливость и в конце концов сделать Украину «мирным и стабильным государством».

«Новая власть пойдет на прямые переговоры со всеми сторонами конфликта». Все. Дальнейшие красивости о «достойной жизни» можно не читать. Вообще чем больше читаешь программы кандидатов, тем больше убеждаешься, что по части трескучей риторики они повторяют друг друга, и из них стоит выделять всего пару-тройку ключевых фраз (если они, конечно, там есть).

Из программы Юрия Бойко хотелось бы привести только одну цитату: «Обеспечим реальный нейтралитет и внеблоковость Украины. Преодолеем противоречия со всеми странами-соседями, в том числе с Россией». Вам нравится? Тогда Юрий Бойко — ваш кандидат.

Виктор Бондарь: назад в будущее

Этот, в отличие от Бойко, верткий как угорь, и, собирая по открытым источникам его биографию, словно пазл, все время натыкаешься на то, что отдельные кусочки не стыкуются между собой. Поэтому извините — даем только проверенное.

Кандидату 44 года, родился в Ленинграде, отец его был офицером, семья часто переезжала и осела в Киеве, когда будущему кандидату было семь лет. Окончив Суворовское училище, Виктор Бондарь поучился в Харькове, в Юридической академии, а затем в КПИ (аналитик компьютерных систем).

Блестящая бизнес-карьера начинается в 21 год: юридический советник финансово-промышленной группы «Сигма», замдиректора Европейского фонда развития в Харькове, председатель правления ОАО «Донецкий мясокомбинат» и… Короче говоря, в 30 лет (в 2005 году) Виктор Бондарь возглавил Министерство транспорта и связи Украины. Поминистерствовав с годик, стал заместителем главы Секретариата президента Украины Виктора Ющенко.

Дальше у Бондаря все тоже красиво. 2010‒2012 — замглавы Государственной таможенной службы, глава Днепропетровской облгосадминистрации. Маленькая изюминка — в конце декабря 2010-го Виктора Бондаря арестовали по обвинению в махинациях со строительством автовокзала «Теремки» в Киеве, но через четыре дня отпустили под подписку, а в следующем году дело закрыли за отсутствием состава преступления. В общем, ложечки нашлись, но осадок остался.

В 2012-м Виктор Бондарь — депутат от Партии регионов. В 2014-м снова становится депутатом. Но из Регионов наш кандидат вышел и возглавил партию «Возрождение» (которая была зарегистрирована еще в 2004-м покойным министром транспорта Кирпой, и эта партия стала одной из площадок, на которой принялись тусоваться бывшие регионалы).

Ко всему Виктор Бондарь — один из депутатов-совместителей, крутящих свои маленькие гешефты, что законом, в общем, запрещено.

Ну и о программе. 28 лет независимости стали годами утраченных надежд — так начинает свою программу кандидат в президенты Виктор Бондарь. Что ж, ему виднее — лет 15 из этих 28 он прожил сладко и на топовых должностях. Заканчивается программа лозунгом «Вернем Украине будущее!»

На этом, пожалуй, и завершим.

Александр Вилкул: сын градоначальника

Если вы устали от трех кандидатов на «Б», то вот вам, пожалуйста, «В» — Александр Вилкул, «Оппозиционный блок — партия мира и развития», 44 года, родом из Кривого Рога.

По первому образованию — горный инженер. Окончил в 1993 году Криворожский технический университет. Между прочим, именно в то время проректором там был папа кандидата в президенты Юрий Вилкул. Позже папа стал ректором, а с 2010 года — председателем горсовета. Победил Вилкул-старший и на выборах городского головы в 2015 году. После выборов вспыхнул было скандал, и Верховная Рада даже назначила повторные выборы на весну 2016-го, на которых Юрий Вилкул победил, надо сказать, с большим отрывом.

Но что это мы все о папе? Кандидатом в президенты баллотируется все-таки сын.

Александр Вилкул пошел работать на Южный горно-обогатительный комбинат и за год от простого экскаваторщика вырос до начальника финансово-коммерческого управления, а еще через год стал заместителем генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам.

2003‒2006 годы — генеральный директор по очереди Центрального и Северного горно-обогатительных комбинатов, входящих в холдинг, принадлежащий Ринату Ахметову, а с 2006-го — почетный директор горнорудного дивизиона ОАО «Метинвест Холдинг».

В 2005 году Вилкул возглавил криворожскую организацию Партии регионов, а в 2010-м — Днепропетровскую областную организацию регионалов. С 2006 по 2020 год — депутат парламента, разумеется, от Партии регионов. Весной 2010-го президент Янукович назначил Вилкула-младшего председателем Днепропетровской облгосадминистрации.

В декабре 2012-го Александр Вилкул — вице-премьер в кабинете Азарова. Когда Революция достоинства выперла его из министерского кресла, он не растерялся и прошел в парламент, как и Юрий Бойко, от «Оппозиционного блока», в списках которого значился под №2.

Ну что еще? В теневом кабинете, созданном все тем же «Оппоблоком», Вилкул-младший — вице-премьер по промышленности. В том же 2015-м он баллотировался на пост мэра Днепра, но проиграл Борису Филатову, с очень маленьким отрывом.

Теперь немного о программе, которая, конечно же, начинается со слова «Мир»: «Мир и развитие: 4 шага к успеху». Сейчас идет война, на которой богатеет власть, поэтому нам нужен мир, до которого всего четыре шага: остановить войну, принять новую Конституцию (и в этом кандидат Вилкул солидарен с некоторыми патриотическими проукраинскими кандидатами!), вернуть уверенность в завтрашнем дне (здравствуй, СССР!) и наконец — обеспечить социальную защиту.

Войну господин Вилкул обещает остановить за 100 дней — ввести миротворческий контингент, после чего — выборы, организованные по «специально принятым» украинским законам (интересно, законы у нас принимает парламент, и никакие «специально принятые» законы за три месяца не появятся, это должно быть и дураку ясно). Затем — правовые и финансовые условия для возвращения вынужденных переселенцев. И наконец — восстановить инфраструктуру с привлечением международных доноров.

Из интересного. Декларируется, что Украина — европейское светское государство, и, мол, нельзя у нас разжигать религиозные, этнические и языковые войны. Но дальше Вилкул поворачивает этот тезис: «Государственный язык — украинский. Областные советы могут устанавливать в области второй официальный язык».

Ну и в довесок — «запрет на вмешательство государства в жизнь религиозных общин». В переводе с кандидатского на общечеловеческий, похоже, это означает: оставить «исконно русские земли» и агентов влияния Русской православной церкви, которые уже достаточно тут наагитировали.

Социалку читать противно. «Я гарантирую людям возможность честно работать и достойно зарабатывать». Спорим, мальчик-мажор имеет самое смутное представление о том, что такое «честно работать»? Порадовал лозунг «От перинатального центра — до первого рабочего места». Так и видишь конвейер из малюток, которые рождаются, получают профтехобразование и идут вкалывать на горно-обогатительный комбинат.

Юрий Кармазин: пан гетман

Давайте теперь поговорим о чем-нибудь веселом. Итак, Юрий Кармазин, 61 год, матерый политик, один из организаторов «третьего Майдана» и гетман. Вот как!

Родом кандидат из Черкасской области, однако учился на юриста в Одессе и там же начал профессиональную карьеру: сначала помощником прокурора в суде Центрального района, потом прокурором Приморского района. Наконец на втором году украинской независимости, сменив погоны на мантию, Юрий Кармазин стал судьей Одесского областного суда.

В свое время кандидат заработал себе имя как председатель временной следственной комиссии ВР по делу о Черноморском морском пароходстве, на котором наваривала деньги компания «Бласко-ЧМП». Тут Кармазин проявил себя молодцом: бывший глава «Бласко» Кудюкин сел-таки на 10 лет. А молодой принципиальный юрист в 1994 году прошел в Верховную раду.

Впервые президентские амбиции у Юрия Кармазина прорезались в 1999 году, но тогда на выборах он плелся в хвосте (10-е место из 13). Три года, с 2002 по 2005, политическая жизнь кандидата была связана с «Нашей Украиной», он даже работал в юридической службе общественного комитета «Украина без Кучмы».

В 2006 году пытался пройти в парламент от собственного «Блока Юрия Кармазина», но не прошел, как не прошел и на пост киевского городского головы.

В целом же наш кандидат заигрывал с разными политсилами, однако политическая его карьера шла под горку. А после Революции достоинства Кармазин обвинил Порошенко и Яценюка в коррупции, и наконец в 2015 году стал одним из руководителей странной организации «Радикальные правые силы». Они, эти силы, 20 февраля 2016-го, в день памяти героев Небесной Сотни, захватили отель «Казацкий» на Майдане — под штаб. И собирались устроить «Третий Майдан», требуя отставки правительства. Только вот какая незадача — киевляне покрутили пальцами у виска и не откликнулись на призывы революционеров.

И — вишенка на торте: 19 мая прошлого года Юрий Кармазин был избран гетманом казачества всея Украины! Теперь у него есть булава, сабля и печать.

Тем не менее, у него и программа есть, называется «Семнадцать достижений успеха вместе с Народом и обеспечение диктатуры Конституции Украины».

Перескажем очень коротко. У нас все очень плохо, нация уничтожается, власть злодействует, а кандидат не допустит узурпации власти государством, ради чего он предпримет множество разных интересных шагов. Например, путем референдума… ликвидирует должность президента Украины.

К середине программы, правда, становится уже как-то совсем не смешно: «прекращение формирования сознания граждан Украины с помощью средств массовой информации на искажение многовековых традиций украинского народа, идей, ценностей и ориентаций, пропагандирования войны, насилия, национальной или религиозной неприязни, возможности распространения порнографии»; «создание резервной армии на базе украинского казачества с правом ношения огнестрельного оружия»; «обязуюсь обеспечить… жизнь по-человечески»…

Все, пожалуй, достаточно.