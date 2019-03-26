Із Facebook видалено понад 2,6 тис. російських і косівських сторінок та груп. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/ua/n119884-facebook-likviduvav-tysyachi-rosiyskyh-akauntiv-foto.html

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У Facebook та Instagram видалено понад 2,6 тис. сторінок через маніпуляції. Ці акаунти було створено в Росії, Ірані, Косово та Македонії.

Всього з популярних соцмереж видалено 2 тис. 632 акаунти, які брали участь у скоординованій недостовірній поведінці, повідомляють у Facebook.

У компанії також зазначають, що зв’язків між сторінками, що розповсюджували недостовірну інформацію, встановити не вдалося, проте вони використовували схожу тактику та маніпулювали іншими користувачами соцмереж.

Також у Facebook зазначили, що вказані сторінки було видалено через заборонені дії у соцмережі, а не через зміст контенту, який вони розповсюджували.

Раніше Фейсбук вже видаляв понад 360 російських спільнот і акаунтів, що поширювали недостовірну інформацію про події в Україні, Грузії, Молдові та країнах Балтії. Ці сторінки скоординовано брали участь у поширені фейків у соцмережах Facebook та Instagram.

Нагадаємо також про витік даних із Facebook. У компанії підтвердили, що протягом майже 10 років у тисяч співробітників був доступ до логінів і паролів користувачів соцмережі. Всі ці дані зберігалися на серверах компанії у незашифрованому вигляді.