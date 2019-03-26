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У Росії бойова машина десанту протаранила Land Rover, фото: Цензор.НЕТ

У Росії бойова машина десанту протаранила Land Rover (ВІДЕО, ФОТО)

26 бер 2019, 11:41
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У російському місті Тула ввечері в понеділок сталася незвична ДТП — бойова машина десанту (БМД) зіштовхнулася з позашляховиком Land Rover (Ленд Ровер).

За словами свідків, котрі сприйняли гусеничний броньовик за танк, водій БМД, ймовірно, не помітив легковий автомобіль і врізався в його задній бампер. Про це повідомляє видання «Центр» із посиланням на інформацію свідків інциденту в соцмережах.

Аварія сталася в районі перехрестя вулиць Жовтневої та Гагаріна.

За даними місцевих правоохоронців, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини ДТП встановлюються.

Фото очевидця інциденту

Нагадаємо, недавно в Приморському краї РФ перекинулася вантажівка, котра перевозила зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С». Внаслідок інциденту «Панцир-С» отримав значні пошкодження, на фотографіях із місця інциденту можна побачити, що від нього відлетіли кілька частин. Постраждав водій вантажівки — у нього перелом ключиці. Ймовірною причиною аварії російські ЗМІ називають погану якість доріг у місці інциденту.


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