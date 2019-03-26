ДТП произошло вечером 25 марта, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n119883-ne-zametil-inomarku-v-rossii-stolknulis-boevaya-mashina-desanta-i-land-rover-video-foto.html

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На одной из улицы российского города Тула вечером в понедельник произошло довольно необычное ДТП — боевая машина десанта (БМД) столкнулась с внедорожником Land Rover.

По словам свидетелей, воспринявших гусеничный броневик за танк, водитель БМД, вероятно, не заметил легковой автомобиль и врезался в задний бампер Land Rover. Об этом сообщает издание «Центр» со ссылкой на сообщение свидетелей инцидента в соцсетях.

Столкновение произошло в районе перекрестка улиц Октябрьской и Гагарина.

По данным местных правоохранительных органов, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины возникновения ДТП устанавливаются.

Напомним, недавно в Приморском крае Российской Федерации перевернулся грузовик, который перевозил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». В результате инцидента «Панцирь-С» получил значительные повреждения, на фотографиях с места инцидента можно увидеть, что от него отлетели несколько частей. Пострадал водитель грузовика — у него перелом ключицы. Вероятной причиной аварии российские СМИ называют плохое качество дорог в месте инцидента.