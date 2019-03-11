Авария ЗРК «Панцирь-С» в России. Фото: Vl.ru

https://racurs.ua/n119224-v-rossii-razbilsya-gruzovik-s-raketnoy-sistemoy-pancir-s-foto.html

Racurs.ua

Авария военной техниками с участием зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» произошла в Приморском крае Российской Федерации.

Грузовик «КамАЗ» с установленной ЗРПК «Панцирь-С» перевернулся на дороге от острова Русский до бухты Патрокл. В результате аварии от комплекса отлетело несколько частей. Об этом 11 марта сообщило управление МВД в Приморском крае.

РосСМИ пишут, что авария произошла из-за плохого качества автодороги, поскольку просел асфальт. Вследствие этого на повороте образовался небольшой трамплин, во время прохождения которого шофер вовремя не сбросил скорость. В аварии пострадал водитель — военнослужащий получил перелом ключицы.

Как известно, «Панцирь-С» — ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Система предназначена для защиты объектов от вражеской авиации и дронов, от наземных и надводных угроз.

Напомним, 5 февраля в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного тягача и грузовика Volvo. В результате аварии пострадал один человек.