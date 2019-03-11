В Винницкой области пассажир «євробляхи» стрелял в сотрудников полиции. Фото: Корреспондент.net

https://racurs.ua/n119223-perestrelka-na-vinnichine-neizvestnyy-otkryl-ogon-po-patrulnym.html

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Стрелял в полицейских пассажир автомобиля Audi A6 на литовской регистрации, который правоохранители остановили на автодороге между городом Калиновка и селом Корделевка в Винницкой области.

Огонь по патрульным неизвестный открыл после того, как у водителя полицейские нашли патроны. Правоохранители решили задержать водителя и пассажира, однако последний вырвался, достал пистолет и выстрелил в сторону полицейских. Об этом сообщают УНН со ссылкой на правоохранителей.

После инцидента нарушители сумели сбежать от полицейских. Правоохранители осуществили предупредительные выстрелы в воздух и несколько раз выстрелили в сторону беглецов. Задержанию злоумышленников это не помогло. Полицейские ранений не получили.

Правоохранители обыскали авто и обнаружили в салоне машины патроны и водительское удостоверение одного из беглецов. Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 10 марта во Львове нетрезвый житель Львовской области, лишенный судом водительских прав, убегал от полицейских на чужом автомобиле и протаранил патрульное авто. Правоохранители впоследствии сумели задержать нарушителя.