Во Львове нетрезвый мужчина, лишенный водительских прав, протаранил полицейский автомобиль. Фото: Алау

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Racurs.ua

Нетрезвый житель Львовщины, лишенный судом водительских прав, бежал от полицейских на чужом автомобиле.

В результате гонки по ночному городу произошло ДТП: пьяный водитель протаранил автомобиль полицейских, который стоял с включенными проблесковыми маячками на улице Чукарина во Львове, сообщается на странице патрульной полиции Львовской области в Facebook.

По словам патрульных полицейских, пока водитель Daewoo Lanos (Део Ланос) убегал от стражей порядка, он едва ли не совершил еще несколько ДТП. На указания остановиться нарушитель не реагировал.

После ДТП правоохранителям все же удалось задержать водителя. Нарушителем оказался 39-летний житель Сыхова. Во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. Также оказалось, что машина ему не принадлежит. Он ремонтировал ее в собственном гараже, а потом решил на ней прокатиться.

Полицейские составили протокол за совершенное ДТП и за езду в нетрезвом состоянии. Также было вынесено постановление за управление без документов. Правоохранители выяснили, что нарушитель уже был лишен Сыховским районным судом прав на 10 лет. За невыполнение решения суда ему грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.