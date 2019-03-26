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Перший в історії вихід у відкритий космос виключно жіночого екіпажу скасовано. Фото: Мир космоса

Перший в історії вихід у відкритий космос виключно жіночого екіпажу скасовано

26 бер 2019, 11:35
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Перший в історії вихід у відкритий космос виключно жіночого екіпажу скасовано через відсутність необхідного скафандра.

Про скасування «жіночого» польоту в космос стало відомо за чотири дні до його анонсованої дати — 29 березня. Запланований цього дня вихід у відкритий космос відбудеться, але замість астронавта-жінки Енн Макклейн до команди ввели чоловіка Ніка Хейга, повідомляє прес-служба NASA.

Фахівці зі створення необхідного скафандру до цього часу встигнуть підготувати лише одну форму, яку одягне астронавт Крістіна Кох.

Уточнюється, що недавно Макклейн і Кох завершили вихід у космос із борту Міжнародної космічної станції. Саме під час вказаного виходу Макклейн помітила, що їй не підходить верхня нагрудна частина скафандру, тому її участь у місії довелося скасувати.

Нагадаємо, в NASA анонсували вихід у космос виключно жіночої команди у Міжнародний жіночий день — 8 березня. Планувалося, що Кох і Макклейн увійдуть до складу екіпажу, а з Землі їм буде асистувати Крістен Фаччол.

Джерело: Ракурс


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