Первый в истории выход в открытый космос исключительно женского экипажа отменен. Фото: Мир космоса

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Первый в истории выход в открытый космос исключительно женского экипажа отменен из-за отсутствия необходимого скафандра.

Об отмене первого в истории полета в открытый космос женского экипажа стало известно за четыре дня до полета, сообщает пресс-служба NASA.

Впрочем, запланированныйвыход в открытый космос состоится 29 марта, однако вместо астронавта Энн Макклейн к команде присоединится Ник Хейг.

Специалисты по созданию необходимого скафандра успеют подготовить только одну форму, которую наденет астронавт Кристина Кох.

Недавно Макклейн и Кох завершили выход в космос с борта Международной космической станции. Именно во время указанного выхода, Макклейн заметила, что ей не подходит верхняя нагрудная часть скафандра.

Напомним, в преддверии 8 марта в NASA сообщили о выходе в космос исключительно женского экипажа. Планировалось, что Кох и Макклейн совершат выход в космос, им будет ассистировать с Земли Кристен Фаччол.