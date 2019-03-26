Facebook ликвидировал тысячи российских аккаунтов. Фото: Комсомольская правда

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Более 2,6 страниц и групп в Facebook и Instagram удалены из-за манипуляций. Группы и страницы были созданы в России, Иране, Косово и Македонии.

Группы и страницы, которые принимали участие в скоординированном недостоверном поведении, были удалены из популярных соцсетей. Количество страниц удаленных страниц — 2632, сообщают в Facebook.

В компании также отмечают, что связи между страницами, которые распространяли недостоверную информацию установить не удалось, однако они использовали похожую тактику и манипулировали другими пользователями соцсетей.

Также в Facebook отметили, что указанные страницы были удалены из-за запрещенных действий в соцсети, а не из-за содержание контента, который они распространяли.

Напомним, ранее стало известно об утечке данных в Facebook. В компании подтвердили, что на протяжение почти 10 лет у тысяч сотрудников был доступ к логинам и паролям пользователей соцсети. Все эти данные хранились на серверах компании в незашифрованном виде.