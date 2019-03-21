Утечка данных в Facebook. Фото: Esquire

https://racurs.ua/n119725-utechka-dannyh-v-facebook-u-sotrudnikov-kompanii-byl-dostup-k-millionam-paroley-polzovateley.html

Ракурс

Доступ к паролям 600 млн пользователей Facebook был у тысяч сотрудников компании. Это стало известно в ходе внутреннего расследования, проведенного в компании.

Пароли от аккаунтов 600 млн пользователей Facebook, Facebook Lite и Instagram хранились в открытом доступе с 2012 года. Такие сведения озвучил эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс, ссылаясь на источник в компании, передает «Сноб.ру».

В Facebook признали, что пароли пользователей хранились в незашифрованном виде на внутренних серверах. В тоже время в компании заявили, что у их сотрудников не было доступа к паролям за пределами офиса.

В связи с обнародованием этой информации в компании провели внутреннее расследование. По словам руководства Facebook, случаи кражи паролей или злоупотребления выявлены не были. В компании пообещали уведомить пользователей, пароли которых были в свободном доступе. Также в Facebook заявили, что необходимости менять пароль к аккаунту нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Сотни пользователей соцсетей и мессенджеров не могли пользоваться своими аккаунтами.