Дело Гандзюк: апелляционный суд оставил в силе решение об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Владислав Мангер. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n119724-delo-gandzuk-apellyacionnyy-sud-ostavil-v-sile-reshenie-ob-otstranenii-mangera-ot-doljnosti.html

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Решение об отстранении Владислава Мангера от исполнения обязанностей председателя Херсонского областного совета оставил в силе Киевский апелляционный суд.

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Шевченковского районного суда относительно отстранения подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера от должности председателя Херсонского облсовета состоялось сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба суда.

Апелляционный суд решил оставить постановление Шевченковского райсуда без изменений.

Отметим, согласно решению Шевченковского райсуда, Мангер отстранен от должности на срок до 6 апреля.

Напомним, Мангера подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой в июле 2018 года, от полученных повреждений она скончалась в ноябре 2018-го. О подозрении Мангеру объявили 11 февраля, а 15 февраля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Защитник Мангера сразу же внес залог и глава облсовета вышел из СИЗО.