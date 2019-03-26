Выборы-2019: кандидаты в президенты только официально потратили более 1,2 млрд грн

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119885-vybory-2019-kandidaty-v-prezidenty-uje-oficialno-potratili-bolee-1-2-mlrd-griven.html

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Участники нынешних выборов президента Украины только официально потратили на предвыборную кампанию уже 1 млрд 273 млн грн.

Большинство этих средств — 853 млн грн потратили на СМИ. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на данные Центризбиркома.

В абсолютном отношении больше всего на рекламу в СМИ потратил действующий президент Петр Порошенко — 251 млн грн. На втором месте по расходам — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (118 млн грн). На третьем месте — кандидат от «Оппозиционного блока — Партии мира и развития» Александр Вилкул (97 млн грн). Далее следуют лидер партии «Основа» Сергей Тарута (80 млн грн), шоумен Владимир Зеленский (64 млн грн), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (59 млн грн) и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (52 млн грн).

В процентном отношении на рекламу в СМИ больше всего потратил самовыдвиженец Юрий Кармазин (100% всех средств). 89% средств на рекламу потратил глава политической партии «Справедливость» Валентин Наливайченко. Лидер общественного движения «Народный контроль» Дмитрий Добродомов, который снял свою кандидатуру в пользу Гриценко, потратил на СМИ 88% средств. На четвертом месте — народный депутат Александр Вилкул (87%). Пятую строчку занял самовыдвиженец Юрий Бойко — 85%.

Официально никаких расходов еще не совершали семь кандидатов — самовыдвиженцы Александр Ващенко, Николай Габер, Александр Данилюк, Роман Насиров и Руслан Ригованов, член политической партии «Умная сила» Александр Соловьев, а также представитель партии «Сила людей» Дмитрий Гнап, который снял свою кандидатуру в пользу Гриценко.

В КИУ отмечают, что законодательство не устанавливает никаких ограничений на размеры избирательных фондов.

«Неофициальные расходы еще больше. В частности, традиционно в отчетах не отражены расходы кандидатов на зарплаты для агитаторов, членов комиссий и наблюдателей», — отмечает глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило нарушения в финансовых отчетах ряда кандидатов в президенты. Среди них Тимошенко, Зеленский и Бойко.