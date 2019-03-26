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Ракурс
ТРЦ в Баку сгорел дотла, пострадали 10 человек

ТРЦ в Баку сгорел дотла, пострадали 10 человек (ФОТО, ВИДЕО)

26 мар 2019, 12:31
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Торговый центр в Баку сгорел дотла, в результате пожара в ТРЦ «Диглас» пострадали 10 человек.

Огонь в торговом центре потушили, но сам объект находится в непригодном состоянии, сообщает Minval со ссылкой на спасателей и медиков.

ТРЦ в Баку сгорел дотла, пострадали 10 человек

К тушению пожара привлекались два вертолета. Сейчас начался демонтаж конструкций ТРЦ. Спасатели стремятся выявить невидимые очаги возгорания и задымления.

ТРЦ в Баку сгорел дотла, пострадали 10 человек

Большинство пострадавших отравились продуктами горения, у части обнаружены резаные раны. Ухудшение самочувствия у двух владельцев магазинов связано с потерей товара в огне. Пострадал и один пожарный.

ТРЦ в Баку сгорел дотла, пострадали 10 человек

Напомним, что крупный пожар в столице Азербайджана возник утром 26 марта. Огонь охватил верхние этажи пятиэтажного здания. Огонь с ТРЦ «Диглас» перекинулся на другие объекты размещенного рядом рынка.

ТРЦ в Баку сгорел дотла, пострадали 10 человек

ТРЦ в Баку сгорел дотла, пострадали 10 человек

ТРЦ в Баку сгорел дотла, пострадали 10 человек

Источник: Ракурс


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