Купленную на распродаже статуэтку Будды продали на аукционе за 2 млн долларов

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Ракурс

Американка выставила на торги бронзовую фигурку Будды, купленную на гаражной распродаже, и выручила за нее на аукционе Sotheby’s более 2 млн долл.

Бронзовый Будда, которому, как полагают, более 1 тыс. лет, взлетел выше своей предполагаемой цены продажи в 60 тыс. долл. в течение семи минут торгов, сообщает The History Blog.

Владелець приобрела статуэтку во время гаражной распродажи в Кирквуде (штат Миссури) в 1997 году. За несколько дней до торгов женщина принесла позолоченную бронзовую фигурку китайского буддийского божества на оценку. В разговоре со специалистом американка рассказала, что купила статуэтку когда-то на последние деньги — 75 долл.

Оценщик внимательно взглянул на предмет искусства и осторожно сообщил его собственнице, что она может выручить за фигурку не менее 60 тыс. долл. Сначала женщина не поверила специалисту. Оценщик объяснил, что статуэтку создали в период с VII до X века во время правления китайской династии Тан.

Итоговая сумма, за которую ценность 20 марта ушла с молотка, превысила оценочную в 30 раз. Покупатель заплатил за нее 2,06 млн долл.

Это не единственный китайский артефакт, который продали на прошлой неделе за баснословные деньги. Древний буддистский текст «Сутра совершенного образования» продали за 2,7 млн долл.

«Ракурс» сообщал, что в феврале этого года в Нюрнберге аукционный дом «Уайлдер» не смог продать пять картин, чье авторство приписывают Адольфу Гитлеру. Цена картин колебалась от 19 до 45 тыс. евро. Выставлялись пейзажи, а также плетеное кресло со свастикой, которое якобы принадлежало Гитлеру. Покупатели усомнились в авторстве работ, а за несколько дней до аукциона несколько картин изъяли по подозрению в подделке.