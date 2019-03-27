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Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: 24tv.ua

Выборы-2019: в МИД назвали страну, с которой начнется голосование

27 мар 2019, 18:49
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В Министерстве иностранных дел (МИД) рассказали, с какой страны из-за разницы в часовых поясах начнется голосование на нынешних выборах президента, запланированных на 31 марта.

Это Австралия, где участки откроются, когда в Киеве еще будет 23.00 30 марта, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

Завершится голосование в США — по киевскому времени участок в Сан-Франциско закроется в 6.00 1 апреля.

Все зарубежные участки будут открыты с 8.00 по 20.00 по местному времени страны, где они расположены.

Напомним, в Центризбиркоме рассказали, почему в реестре избирателей до сих пор находятся сын бывшего президента Виктор Янукович-младший, бывший глава террористической организации «Донецкая народная республика» Александр Захарченко и донецкий боевик Михаил Толстых, более известный как Гиви, многочисленные сообщения о гибели которых появлялись в СМИ. В ЦИК отмечают, что не получали официальных документов о смерти этих лиц, а потому не могут исключить их из реестра только на основании публикаций в СМИ или соцсетях.


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Выборы-2019: в МИД назвали страну, с которой начнется голосование

Из-за разницы в часовых поясах голосование на нынешних выборах президента начнется в Австралии, а завершится в Сан-Франциско (США). Все зарубежные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени страны, где они расположены

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