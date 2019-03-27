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В ЦИК не знали о смерти Захарченко, Гиви и Януковича-младшего, поэтому оставили их в реестре избирателей

В ЦИК «не знали» о смерти Захарченко, Гиви и Януковича-младшего, поэтому оставили их в реестре избирателей

27 мар 2019, 12:35
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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) «не знали» о смерти экс-главаря так называемой ДНР Александра Захарченко, террориста Михаила Толстых (Гиви) и Виктора Януковича-младшего, поэтому оставили их в реестре избирателей.

В комиссию не поступили документы, подтверждающие их смерть, сообщает 27 марта «Остров», который получил официальный ответ ЦИК на свой запрос.

Данные Государственного реестра избирателей ежемесячно обновляются на основании сведений периодического обновления. Без такого представления изменить данные об избирателях невозможно. Информацию в госреестр могут подавать или сами граждане, или органы регистрации места проживания, Минюст, миграционная служба, командиры воинских частей, суды, учреждения исполнения наказаний, органы здравоохранения и социальной защиты.

Основанием для издания приказа об изменениях в госреестре являются подтверждающие документы. В ЦИК заявили, что не могут изменять реестр «на основании публикаций в средствах массовой информации или социальных сетях».

Ранее СМИ сообщали, что в госреестре избирателей Украины до сих пор находятся мертвые сын экс-президента Украины Виктор Янукович-младший, экс-главарь ДНР Захарченко и боевик Толстых (Гиви).

В феврале в ЦИК заявляли о том, что Государственный реестр избирателей в онлайн режиме позволит комиссии отслеживать все изменения и сделает невозможным повторное голосование граждан.

Источник: Ракурс


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