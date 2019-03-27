Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У ЦВК не знали про смерть Захарченка, Гіві і Януковича-молодшого, тому залишили їх в реєстрі виборців

У ЦВК «не знали» про смерть Захарченка, Гіві і Януковича-молодшого, тому залишили їх в реєстрі виборців

27 бер 2019, 12:35
999

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) «не знали» про смерть екс-ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка, терориста Михайла Толстих (Гіві) та Віктора Януковича-молодшого, тому залишили їх в реєстрі виборців.

У комісію не надійшли документи, які б підтверджували їх смерть, повідомляє 27 березня «Остров», який отримав офіційну відповідь ЦВК на свій запит.

Дані Державного реєстру виборців щомісяця оновлюються на підставі відомостей періодичного поновлення. Без такого подання змінити дані про виборців неможливо. Інформацію у держреєстр можуть подавати або самі громадяни, або органи реєстрації місця проживання, Мін’юст, міграційна служба, командири військових частин, суди, установи виконання покарань, органи охорони здоров’я та соціального захисту.

Підставою для видання наказу про зміни в держреєстрі є підтверджуючі документи. В ЦВК заявили, що не можуть змінювати реєстр «на підставі публікацій в засобах масової інформації або соціальних мережах».

Раніше ЗМІ повідомляли, що в держреєстрі виборців України досі перебувають мертві син екс-президента України Віктор Янукович-молодший, екс-ватажок ДНР Захарченко і бойовик Толстих (Гіві).

У лютому в ЦВК заявляли про те, що Державний реєстр виборців в онлайн режимі дозволить комісії відслідковувати всі зміни та унеможливить повторне голосування громадян.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вибори-2019: у МЗС назвали країну, з якої розпочнеться голосування

Через різницю в часових поясах голосування на цьогорічних виборах президента розпочнеться в Австралії, а завершиться у Сан-Франциско (США). Усі закордонні дільниці будуть відкриті з 8.00 до 20.00 за місцевим часом країни, де вони розташовані

Світові новини
18:49

«Впав на мороз»: один із кандидатів передумав йти у президенти (ЗАЯВА)

Кандидат у президенти та колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що просить не вважати його кандидатом у президенти через підготовку фальсифікацій результатів виборів

Новини України
17:53

Право власності на окупованих територіях: РФ практикує націоналізацію врожаю, примусове виселення і конфіскацію майна

Росія за допомогою маріонеткових сепаратистських утворень на окупованих територіях Донбасу та анексованого Криму запровадила низку ноу-хау щодо права на власність громадян

Новини України
16:08