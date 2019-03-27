У ЦВК не знали про смерть Захарченка, Гіві і Януковича-молодшого, тому залишили їх в реєстрі виборців

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У Центральній виборчій комісії (ЦВК) «не знали» про смерть екс-ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка, терориста Михайла Толстих (Гіві) та Віктора Януковича-молодшого, тому залишили їх в реєстрі виборців.

У комісію не надійшли документи, які б підтверджували їх смерть, повідомляє 27 березня «Остров», який отримав офіційну відповідь ЦВК на свій запит.

Дані Державного реєстру виборців щомісяця оновлюються на підставі відомостей періодичного поновлення. Без такого подання змінити дані про виборців неможливо. Інформацію у держреєстр можуть подавати або самі громадяни, або органи реєстрації місця проживання, Мін’юст, міграційна служба, командири військових частин, суди, установи виконання покарань, органи охорони здоров’я та соціального захисту.

Підставою для видання наказу про зміни в держреєстрі є підтверджуючі документи. В ЦВК заявили, що не можуть змінювати реєстр «на підставі публікацій в засобах масової інформації або соціальних мережах».

Раніше ЗМІ повідомляли, що в держреєстрі виборців України досі перебувають мертві син екс-президента України Віктор Янукович-молодший, екс-ватажок ДНР Захарченко і бойовик Толстих (Гіві).

У лютому в ЦВК заявляли про те, що Державний реєстр виборців в онлайн режимі дозволить комісії відслідковувати всі зміни та унеможливить повторне голосування громадян.