Новий седан від «Мерседес». Фото: drivemag.com

https://racurs.ua/ua/n119935-kompaniya-mercedes-amg-predstavyla-luksovyy-sedan-a35-4matic-foto-video.html

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Компанія Mercedes-AMG (Мерседес) презентувала новий седан A35 4Matic, який побудований на модульній платформі MFA.

Новинка отримала дволітрову «турбочетвірку», що видає 306 сил і 400 Нм моменту під капотом та повний привід з електромеханічною муфтою підключення задніх коліс. Фахівці змогли підсилити кузов легковика за допомогою алюмінієвої «панелі жорсткості» та двох діагональних розпірок. Автовиробник запевняє, що це дозволить досягти стабільності розвалу передніх коліс на високих швидкостях. Про це повідомляє Drivemag.

Щоб розігнатися з 0 до 100 км/год машині потрібно всього лише 4,8 сек., авто досягає максимальної швидкості в 250 км/год. Новий седан отримав 18-дюймові колеса AMG, медіакомплекс MBUX з голосовим управлінням, цифрову панель приладів з трьома режимами відображення інформації, кнопки на центральній консолі для управління електронною системою стабілізації.

Водіїв порадує нове кермо, яке за бажанням можна замінити на варіант AMG Performance з двома дисплеями. Комфорту додадуть і спортивні сидіння, оброблені шкірою та мікрофіброю. За режими керуючої електроніки, а їх тут аж п’ять, відповідає селектор режимів руху.

Нагадаємо, нещодавно автомобілебудівна компанія Mercedes-Benz з Німеччини опублікувала тизер оновленого джипа GLK Coupe. Новий кросовер отримає змінені передні та задні фари, в салоні встановлять мультимедійний комплекс MBUX з 10,25-дюймовим дисплеєм.