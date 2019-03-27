Держустанови використовували пошту ukr.net для обміну інформацією, що містить персональні дані громадян - доповідь омбудсмена

https://racurs.ua/ua/n119934-derjustanovy-vykorystovuvaly-poshtu-ukr-net-dlya-obminu-informaciieu-scho-mistyt-personalni-dani.html

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За результатами моніторингу дотримання українськими державними відомствами права на приватність офіс омбудсмена встановив порушення закону «Про захист персональних даних» щодо не повідомлення громадян про обробку даних, розголошення персональних даних, а також не повідомлення про мету збору особистої інформації. Про це йдеться у доповіді омбудсмена щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

«Під час здійснення перевірок адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, держцентру „Центр пробації“ та інших установ, було встановлено, що одним зі способів поширення чи обміну інформацією, що містить персональні дані, є використання електронної пошти у домені ukr.net, що порушує постанову Кабміну від 21 жовтня 2015 року № 851», — зазначено у доповіді.

У відповідній постанові уряду вказано, що посадові особи повинні використовувати для службового листування виключно електронні скриньки, які перебувають у доменній зоні GOV.UA або .УКР.

Загалом торік офіс омбудсмена розглянув 806 повідомлень про порушення права на приватність. Також, як вказано у документі, перевірка у 2018 році Центрів надання адмінпослуг засвідчила, що при оформленні закордонного паспорта у деяких громадян відбиралася згода на обробку їхніх персональних даних.

«Єдиним випадком, коли необхідно отримувати згоду на обробку персональних даних (відцифрованих відбитків пальців рук), є оформлення паспорта громадянина України», — нагадують у доповіді.

Нагадаємо, торік у жовтні Конституційний суд України ухвалив рішення, відповідно до якого Міністерство фінансів не має права збирати інформацію, яка містить персональні дані.