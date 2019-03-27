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Ракурс
Госведомства использовали почту ukr.net для обмена информацией, содержащей персональные данные граждан - доклад омбудсмена

Госведомства использовали почту ukr.net для обмена информацией, содержащей персональные данные граждан — омбудсмен

27 мар 2019, 12:05
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По результатам мониторинга соблюдения украинскими госведомствами права на приватность офис омбудсмена установил нарушения закона «О защите персональных данных» в части не уведомления граждан об обработке таких данных, разглашения персональных данных, а также не сообщения о целях сбора личной информации. Об этом говорится в докладе омбудсмена о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине.

«В ходе осуществления проверок администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, госцентра „Центр пробации“ и других учреждений, было установлено, что одним из способов распространения или обмена информацией, содержащей персональные данные, является использование электронной почты в домене ukr.net, что нарушает постановление Кабмина от 21 октября 2015 года № 851», — говорится в докладе.

Доклад омбудсмена о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине

В соответствующем постановлении правительства указано, что должностные лица должны использовать для служебной переписки исключительно электронные ящики, которые находятся в доменной зоне GOV.UA или .УКР.

Всего в прошлом году офис омбудсмена рассмотрел 806 сообщений о нарушении права на частную жизнь. Также, как указано в документе, проверка в 2018 году Центров предоставления админуслуг показала, что при оформлении загранпаспорта у некоторых граждан отбиралось согласие на обработку их персональных данных.

«Единственным случаем, когда необходимо получать согласие на обработку персональных данных (оцифрованных отпечатков пальцев рук), является оформление паспорта гражданина Украины», — напоминают в докладе.

Постановление Кабмина от 21 октября 2015 года № 851

Напомним, в октябре прошлого года Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому Министерству финансов запретили собирать информацию, содержащую персональные данные граждан.

Источник: Ракурс


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