Индия сбила ракетой спутник на высоте 300 км, фото: observatori.uv.es

https://racurs.ua/n119933-gotovy-voevat-v-kosmose-indiya-zayavlyaet-o-sbitom-raketoy-sputnike-na-okolozemnoy-orbite.html

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В телевизионном обращении к нации премьер-министр Индии Наренда Моди сегодня заявил, что запущенной страной ракете удалось сбить спутник на околоземной орбите на высоте 300 км. По словам Моди, это делает Индию великой космической державой.

Кроме Индии, только три государства в мире применяли такое противоспутниковое оружие — США, Россия и Китай, сообщает NDTV.

Премьер-министр Индии рассказал, что для уничтожения спутника ракетой, созданной Индийской организацией космических исследований и разработок, которая входит в состав Минобороны страны, понадобились лишь три минуты.

«Индия теперь готова к войне в космосе, — заявил Моди. — Мы способны защищаться не только на земле, в воде и воздухе, но теперь и в космосе».

Политик добавил, что это «момент гордости» для его страны.

По словам индийского премьера, испытания противоспутникового оружия не направлены против какой-либо из стран мира и не противоречат действующему международному законодательству.

В то же время индийские оппозиционеры раскритиковали выступление Моди. По их мнению, сообщить об этом стране должны были индийские ученые, а премьер своим телеобращением пытается «отвлечь внимание нации от проблем на земле».

В следующем месяце в Индии состоятся всеобщие выборы.

Напомним, в США недавно заявляли, что подозревают Россию в разработке спутников, предназначенных для ведения боевых действий в космосе.