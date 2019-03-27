Індія збила ракетою супутник на висоті 300 км, фото: observatori.uv.es

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У телевізійному зверненні до нації прем'єр-міністр Індії Наренда Моді сьогодні заявив, що запущеній країною ракеті вдалося збити супутник на навколоземній орбіті на висоті 300 км. За словами Моді, це робить Індію великою космічною державою.

Окрім Індії, лише три держави у світі застосовували таку протисупутникову зброю — США, Росія та Китай, повідомляє NDTV.

Прем'єр-міністр Індії розповів, що для знищення супутника ракетою, створеною Індійською організацією космічних досліджень та розробок, котра входить до складу Міноборони країни, знадобилося лише три хвилини.

«Індія тепер готова до війни в космосі, — заявив Моді. — Ми здатні захищатися не лише на землі, у воді та повітрі, але тепер і в космосі».

Політик додав, що це «момент гордості» для його країни.

За словами індійського прем'єра, випробування протисупутникової зброї не спрямовані проти жодної з країн світу і не суперечать чинному міжнародному законодавству.

Водночас індійські опозиціонери розкритикували виступ Моді. На їхню думку, повідомити про це країні мали індійські вчені, а прем'єр своїм телезверненням намагається «відвернути увагу нації від проблем на землі».

Наступного місяця в Індії відбудуться загальні вибори.

Нагадаємо, у США нещодавно заявляли, що підозрюють Росію у розробці супутників, призначених для ведення бойових дій у космосі.