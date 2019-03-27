Новый седан от «Мерседес». Фото: drivemag.com

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Ракурс

Компания Mercedes-AMG (Мерседес) презентовала новый седан A35 4Matic, который построен на модульной платформе MFA.

Новинка получила двухлитровую «турбочетверку», что выдает 306 сил и 400 Нм момента под капотом и полный привод с электромеханической муфтой подключения задних колес. Специалисты смогли усилить кузов легковушки с помощью алюминиевой «панели жесткости» и двух диагональных распорок. Автопроизводитель уверяет, что это позволит достичь стабильности развала передних колес на высоких скоростях. Об этом сообщает Drivemag.

Чтобы разогнаться с 0 до 100 км/ч машине требуется всего лишь 4,8 сек., авто достигает максимальной скорости в 250 км/ч. Новый седан получил 18-дюймовые колеса AMG, медиакомплекс MBUX с голосовым управлением, цифровую панель приборов с тремя режимами отображения информации, кнопки на центральной консоли для управления электронной системой стабилизации.

Водителей порадует новый руль, который по желанию можно заменить на вариант AMG Performance с двумя дисплеями. Комфорта добавят и спортивные сиденья, отделанные кожей и микрофиброй. За режимы управляющей электроники, а их здесь аж пять, отвечает селектор режимов движения.

Напомним, недавно автомобилестроительная компания Mercedes-Benz из Германии опубликовала тизер обновленного джипа GLK Coupe. Новый кроссовер получит измененные передние и задние фары, в салоне установят мультимедийный комплекс MBUX с 10,25-дюймовым дисплеем.