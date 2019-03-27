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Ракурс
Вибори президента України відбудуться 31 березня, фото: 24tv.ua

Вибори-2019: у МЗС назвали країну, з якої розпочнеться голосування

27 бер 2019, 18:49
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У Міністерстві закордонних справ (МЗС) розповіли, з якої країни через різницю в часових поясах розпочнеться голосування на цьогорічних виборах президента, запланованих на 31 березня.

Це Австралія, де дільниці відкриються, коли в Києві ще буде 23.00 30 березня, повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на директора департаменту консульської служби МЗС Сергія Погорєльцева.

Завершиться голосування в США — за київським часом дільниця у Сан-Франциско закриється о 6.00 1 квітня.

Усі закордонні дільниці будуть відкриті з 8.00 до 20.00 за місцевим часом країни, де вони розташовані.

Нагадаємо, у Центрвиборчкомі розповіли, чому в реєстрі виборців досі перебувають син колишнього президента Віктор Янукович-молодший, колишній очільник терористичної організації «Донецька народна республіка» Олександр Захарченко та донецький бойовик Михайло Толстих, більш відомий як Гіві, численні повідомлення про загибель котрих з’являлися в ЗМІ. У ЦВК наголошують, що не отримували офіційних документів про смерть цих осіб, а тому не можуть виключити їх з реєстру лише на підставі публікацій у ЗМІ чи соцмережах.


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999

Вибори-2019: у МЗС назвали країну, з якої розпочнеться голосування

Через різницю в часових поясах голосування на цьогорічних виборах президента розпочнеться в Австралії, а завершиться у Сан-Франциско (США). Усі закордонні дільниці будуть відкриті з 8.00 до 20.00 за місцевим часом країни, де вони розташовані

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