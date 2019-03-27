Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Лоукост Ryanair запустить прямий рейс Київ-Валенсія. Фото: IBC

Лоукост Ryanair запустить прямий рейс Київ-Валенсія

27 бер 2019, 19:27
999

Лоукост Ryanair запускає прямий рейс з Києва до іспанського міста Валенсії. Літаки з української столиці до курортного міста на березі Середземного моря почнуть літати з 29 жовтня поточного року.

Польоти між містами будуть проходити двічі на тиждень: у вівторок та суботу. Так, з іспанського міста літак буде вилітати о 6.15 ранку, а з Києва об 11.55. Подорож триватиме близько 4 годин. Продаж квитків на польоти Київ-Валенсія і назад вже відкрита. Про це стало відомо із системи бронювання авіаперевізника, передають avianews.

Вартість польоту становить не менше 66 євро, з урахуванням усіх податків та перевезення ручкою поклажі.

Валенсія стане третім іспанським містом, польоти в який забезпечує маршрутна мережа лоукосту Ryanair. Наприкінці минулого року були запущені польоти до Барселони, а з 27 жовтня 2019 року почнуться анонсовані польоти між Києвом і Мадридом.

Лоукост Ryanair є найбільшим бюджетним авіаперевізником в Європі. Компанію заснував в 1984 році ірландський мільйонер Тоні Райан.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair запустить рейси в Одесу і Харків.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вибори-2019: у МЗС назвали країну, з якої розпочнеться голосування

Через різницю в часових поясах голосування на цьогорічних виборах президента розпочнеться в Австралії, а завершиться у Сан-Франциско (США). Усі закордонні дільниці будуть відкриті з 8.00 до 20.00 за місцевим часом країни, де вони розташовані

Світові новини
18:49

«Впав на мороз»: один із кандидатів передумав йти у президенти (ЗАЯВА)

Кандидат у президенти та колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що просить не вважати його кандидатом у президенти через підготовку фальсифікацій результатів виборів

Новини України
17:53

Право власності на окупованих територіях: РФ практикує націоналізацію врожаю, примусове виселення і конфіскацію майна

Росія за допомогою маріонеткових сепаратистських утворень на окупованих територіях Донбасу та анексованого Криму запровадила низку ноу-хау щодо права на власність громадян

Новини України
16:08