Лоукост Ryanair запустить прямий рейс Київ-Валенсія. Фото: IBC

https://racurs.ua/ua/n119967-loukost-ryanair-zapustyt-pryamyy-reys-kyyiv-valensiya.html

Ракурс

Лоукост Ryanair запускає прямий рейс з Києва до іспанського міста Валенсії. Літаки з української столиці до курортного міста на березі Середземного моря почнуть літати з 29 жовтня поточного року.

Польоти між містами будуть проходити двічі на тиждень: у вівторок та суботу. Так, з іспанського міста літак буде вилітати о 6.15 ранку, а з Києва об 11.55. Подорож триватиме близько 4 годин. Продаж квитків на польоти Київ-Валенсія і назад вже відкрита. Про це стало відомо із системи бронювання авіаперевізника, передають avianews.

Вартість польоту становить не менше 66 євро, з урахуванням усіх податків та перевезення ручкою поклажі.

Валенсія стане третім іспанським містом, польоти в який забезпечує маршрутна мережа лоукосту Ryanair. Наприкінці минулого року були запущені польоти до Барселони, а з 27 жовтня 2019 року почнуться анонсовані польоти між Києвом і Мадридом.

Лоукост Ryanair є найбільшим бюджетним авіаперевізником в Європі. Компанію заснував в 1984 році ірландський мільйонер Тоні Райан.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair запустить рейси в Одесу і Харків.