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Погода в апреле. Фото: Lisa.ru
Погода в апреле: синоптики рассказали, каким будет второй месяц весныhttps://racurs.ua/n120244-pogoda-v-aprele-sinoptiki-rasskazali-kakim-budet-vtoroy-mesyac-vesny.htmlРакурс
Каким будет апрель, на какие максимальные и минимальные температуры стоит рассчитывать украинцам, рассказали синоптики.
Средняя температура в апреле на территории Украины будет составлять 9−12° тепла, в горах будет прохладнее 5−7° тепла, сообщают в Укргидрометцентре.
Также синоптики сообщили о минимальной температуре воздуха, которая может наблюдаться в Украине. Так, согласно прогнозам, в течение апреля столбики термометров могут опускаться до 3−16° ниже нуля в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В Карпатах минимальные отметки будут достигать 17−22° ниже нуля.
В апреле ожидаются и теплые дни. Максимально температура воздуха прогреется до 26−33° тепла на равнинной территории страны и до 21−22° выше нуля в Карпатах.
В течение месяца ожидаются грозы и осадки в виде дождя. По прогнозам синоптиков, в Украине выпадет около 22−26 мм дождей, а в Карпатах до 84 мм.
В Укргидрометцентре отмечают, что прогнозируемая среднемесячная температура выше средних многолетних значений. В то же время осадков выпадет меньше, чем раньше фиксировалось.
Напомним, ранее сообщалось о температурных рекордах марта.
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