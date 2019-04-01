Синоптики назвали температурные рекорды марта

Март был теплым, но скупым на осадки, фото: REMI Network

https://racurs.ua/n120190-sinoptiki-nazvali-temperaturnye-rekordy-marta.html

Ракурс

Синоптики подвели итоги марта 2019 года.

Этот месяц в столице Украины был в целом теплым, но скупым на осадки, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что в целом март был на 4,4°С был теплее климатической нормы. Средняя температура месяца составила +5,1°С, благодаря чему нынешний март вошел в десятку самых теплых за последние 139 лет — со времени начала проведения метеорологических наблюдений.

В марте также были зафиксированы четыре температурные рекорды. Самым теплым днем этого месяца 31 марта, когда температура после полудня достигла +20,0°С. Холоднее всего было утром 3 марта, когда температура опустилась до -6,3°С.

А вот осадки в марте составили лишь 82% от климатической нормы или 32 мм.

Напомним, 17 февраля этого года в Киеве погода побила температурный рекорд 1974 года. Столбики термометров в этот день достигли отметки +4,6°С, что на 0,1°С выше предыдущего рекорда и соответствует климатической норме 29 марта.