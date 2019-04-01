Выборы президента: в Польше, Германии и Италии проголосовало больше всего украинцев. Фото: Ukranews.com

https://racurs.ua/n120189-vybory-prezidenta-v-polshe-germanii-i-italii-progolosovalo-bolshe-vsego-ukraincev.html

Ракурс

Результаты голосования украинцев за рубежом обработали в Центральной избирательной комиссии. Согласно данным, большинство украинцев поддержали действующего главу государства.

На данный момент уже обработаны 98,01% протоколов с результатами голосования украинцев за рубежом, члены комиссии еще продолжают работать с документами из Польши и США, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно обработанным данным, большинство украинцев за рубежом поддержали действующего президента Украины Петра Порошенко, за него отдали 38,58% голосов, на втором месте — Владимир Зеленский с 26,14%, на третьем — Анатолий Гриценко с 10,61%, далее Игорь Смешко с 6,66%, а замыкает пятерку лидеров Руслан Кошулинский с 4,66%.

Наибольшую поддержку Порошенко получил среди украинцев, которые голосовали в Австралии, Австрии, Азербайджане, Алжире, Египте, Аргентине, Греции, Израиле, Кувейте, Ирландии, Иране, Италии, Канаде, КНР, Бельгии, Дании, Испании, Марокко, Нидерландах, Саудовской Аравии, Норвегии, Таиланде, Швеции, Литве, Ливане, Малайзии, Мексике, ОАЭ, ЮАР, Португалии, Болгарии, Индии, Казахстане, Кипре, Кореи, Македонии, Сингапуре, Словении, Узбекистане, Хорватии, Чили, Румынии, Вьетнаме, Великобритании, Германии, Тунисе, Турции, Франции, Финляндии, Черногории, Швейцарии, Японии.

Зеленского поддержали украинцы в Грузии, Конго, Катаре, Иордании, Киргизии, Латвии, Беларуси, Армении, Кубе, Перу, Польше, Сербии, Словакии, Туркменистане, Венгрии, Бразилии, Чехии.

Украинцы, которые голосовали в Эстонии и Молдове отдали большинство своих голосов за Юрия Бойко.

Наиболее активными оказались украинцы, которые проживают в Польше (приняли участие 7 150 человек), а также в Германии (7147 человек) и в Италии (5312 человек).

Напомним, ранее стало известно, за кого проголосовали украинцы в Беларуси.