В Беларуси голосовали 749 граждан Украины. Фото: BBC

https://racurs.ua/n120156-prezidentskie-vybory-stalo-izvestno-za-kogo-progolosovali-ukraincy-v-belarusi.html

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Участковая комиссия зарубежного округа в столице Беларуси Минске завершила подсчет голосов.

Участие в голосовании приняли 749 украинцев. Результаты обработанных протоколов свидетельствуют, что за актера Владимира Зеленского проголосовало наибольшее количество — 281 гражданин. За действующего президента Петра Порошенко голоса отдали 206 избирателей, за Юрия Бойко — 58, за Александра Вилкула — 56, Игоря Смешко — 43, Анатолия Гриценко — 42, а за Юлию Тимошенко — 31. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Участковая комиссия не получила никаких жалоб, четыре наблюдателя, которые следили за волеизъявлением украинцев, не зафиксировали нарушений. По словам наблюдателя от Всемирного конгресса украинцев Валентина Логвина, выборы на участке прошли прозрачно и организованно.

Напомним, в Украине по состоянию на 20.00 в день выборов явка избирателей составила почти 64% по всей территории страны.

По состоянию на 2.00 1 апреля Центризбирком обработал 9,12% протоколов. Результаты обработанных бюллетеней свидетельствуют, что в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. Действующий глава государства Петр Порошенко идет вторым, а лидер «Батькивщини» Юлия Тимошенко замыкает тройку лидеров.