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Договор о дружбе с РФ прекратил действие. Фото: Крым.Реалии

Договор о дружбе Украины с Россией окончательно прекратил действовать

1 апр 2019, 02:24
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Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с Российской Федерацией 1 апреля окончательно прекратил сое действие.

Документ между странами предусматривал стратегическое партнерство, признание нерушимости существующих границ Украины и России, уважение к территориальной целостности. Также сделка обязывала страны-подписанты не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Договор в 1997 году подписали президент Украины Леонид Кучма президент Российской Федерации Борис Ельцин. Документ начал действовать с апреля 1999-го года, когда стороны соглашения утвердили нерушимость границ, существовавших на момент его подписания. В 2008 году действие договора было автоматически продлено.

Напомним, в декабре 2018 года закон о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу. Верховная Рада 6 декабря прошлого года рассматривала три законопроекта о прекращении действия этого договора. Депутаты 277 голосами поддержали президентский вариант закона. Законопроект № 0206 Петр Порошенко подписал в тот же день.

После этого Российская Федерация направила Украине дипломатическое обращение. В Москве обвинили Киев в «наступлении на права русскоязычного населения», критиковали ратификацию меморандума о поддержке операций Североатлантического альянса.

Источник: Ракурс


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